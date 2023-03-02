В России начали продавать Xiaomi 13 Lite

Xiaomi выпустила для российского рынка недавно представленный смартфон из серии Xiaomi 13 — Xiaomi 13 Lite.

Смартфон имеет экран AMOLED диагональю 6,55 дюйма с разрешением 2400 х 1800 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Также он оснащен двойной фронтальной камерой (32 и 8 Мп), тройной основной камерой (50, 8 и 2 Мп), SoC Snapdragon 7 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Одной из особенностей Xiaomi 13 Lite является «остров» — вырез под двойную фронтальную камеру на экране.

Смартфон доступен в трех цветах — чёрном, голубом и розовом окрасах по цене 40 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной постоянной памяти.