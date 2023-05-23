В России начали дешеветь iPhone

Внезапное падение цен на новые модели iPhone было зафиксировано в российских крупных торговых сетях. Согласно информации представителей рынка, цены на смартфоны Apple снизились в среднем на 6-10%.

Ниже представлены примеры изменений цен:

МТС снизил цены на серию iPhone 14 на 7-13%;

re:Store предлагает скидку в 5% на iPhone (1–5 тыс. рублей);

В сети магазинов «М.Видео – Эльдорадо» стоимость снижена на последние модели iPhone на 10% от первоначальной цены.

Представители МТС отмечают, что цены постоянно корректируются в разную сторону, а неё формирование влияет закупочная стоимость, спрос и другие факторы.

Май и июнь 2023 года стали наиболее выгодным временем для приобретения нового iPhone. Появление таких существенных скидок позволяет потенциальным покупателям сэкономить на покупке и обновить свое мобильное устройство.