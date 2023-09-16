В России наблюдается высокий спрос на iPhone 15 по сравнению с iPhone 14

Вопреки заметному увеличению стоимости iPhone 15 и iPhone 15 Pro на российском рынке, продавцы подчеркивают, что спрос на новые смартфоны Apple значительно превысил спрос на модель iPhone 14.

В магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что количество предзаказов на iPhone 15 оказалось втрое больше, чем на предыдущую модель iPhone 14 за первые два дня после открытия продаж. Аналогичная тенденция замечена и в сети МТС, где предзаказы на iPhone 15 увеличились на 50% по сравнению с предыдущим годом.

В основном, интерес россиян сосредотачивается на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В «М.Видео-Эльдорадо» на эти модели приходится почти 94% предзаказов, а в МТС – 54% всех предзаказов на iPhone 15 Pro Max и 40% на iPhone 15 Pro. Остальные модели, такие как iPhone 15 и 15 Plus, собрали 6% и 4% соответственно.

Несмотря на высокий спрос на Pro-модели, интерес к базовым iPhone 15 и 15 Plus оказался невысоким. Это может быть связано с их более высокой ценой, которая превышает стоимость предыдущих моделей iPhone 14 на 30%. С другой стороны, в iPhone 15 Pro и Pro Max добавлены новые функции, за которые покупатели готовы доплачивать. Кроме того, аудитория, интересующаяся старшими моделями, менее чувствительна к цене.

Цены на новые смартфоны начинаются от 125 тысяч рублей для iPhone 15 и от 155 тысяч рублей для iPhone 15 Pro. Стоит отметить, что цены в США на данные модели гораздо ниже, чем в России от крупных продавцов.