В России хотят протестировать 5G на 6 ГГц

Специалисты научно-исследовательского институт радио (НИИР) собираются начать испытания оборудования для сетей пятого поколения в диапазоне 6 ГГц. Однако это потребует времени.

Как сообщается, до конца будущего года будут проведены тесты, которые покажут, можно ли развернуть сети 5G в диапазоне 6425-7100 МГц. Опытные образцы оборудования уже есть, сейчас предстоит «погонять» их и оценить показатели связи.

Правда, о коммерческом внедрении речи пока не идёт. Только в 2023 году пройдёт Всемирная конференция радиосвязи, где этот диапазон могут утвердить качестве дополнительного, пока же этого не произошло.

Отметим, что в России частоты 3,4–3,8 ГГц заняты силовиками. Альтернативой выступает 4,8-4,99 ГГц, но операторы не слишком хотят использовать его.

При этом Tele2, МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» пока осторожно высказываются о перспективах нового диапазона. Его называют дополнением, а не заменой «золотого диапазона».

Ведь строительство сети 6 ГГц с десятью базовыми станциями обойдётся в несколько сотен миллионов рублей. И это без учёта затрат на оборудование и лицензию.