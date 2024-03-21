В работе PlayStation Network произошёл массовый сбой

Вечером 21 марта пользователи игровых консолей Sony по всему миру столкнулись с проблемами доступа к сетевым сервисам PlayStation Network (PSN). Сообщения о сбое поступили от владельцев PlayStation из различных уголков планеты, то есть проблема глобальная.

Sony подтвердила факт нарушения работы сервисов, информацию о чем разместила на своём официальном сайте. Точные сроки устранения неполадок компания не уточнила.

Из-за сбоя в PSN, игроки испытывают трудности с подключением к сети, игрой в режиме онлайн, а также с покупками в PS Store.