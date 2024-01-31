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В приложении «Яндекс Путешествия» появилась умная камера

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 12:27

Яндекс добавил в приложение Яндекс Путешествия умную камеру. С ее помощью пользователи могут узнавать, какая достопримечательность или интересный экспонат находится перед ними.

Умная камера способна определять практически каждый объект — начиная от памятников и заканчивая необычными строениями. Новая опция использует технологии компьютерного зрения и базируется на умной камере из приложения «Яндекс с Алисой».

Для использования умной камеры необходим доступ в интернет и приложение Яндекс Путешествия последней версии. Функция доступна на iOS и Android.

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Источник:
The GEEK
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