У Яндекс Плюса появилось свое приложение
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У Яндекс Плюса появилось свое приложение

Внутри Кинопоиск, Музыка и Книги.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:48
У Яндекс Плюса появилось свое приложение

У Яндекс Плюса появилось собственное приложение для iOS и Android. В нем компания объединила контент трех своих развлекательных сервисов: Кинопоиска, Яндекс Музыки и Яндекс Книг.

Главный экран встречает пользователя вопросом «Как проведем сегодня время?» и предлагает выбрать, что хочется сделать: посмотреть кино, послушать музыку или почитать. При этом заранее искать конкретный фильм, альбом или книгу необязательно — приложение объединяет рекомендательные системы всех трех сервисов и предлагает контент с учетом интересов пользователя.

Если ничего не подошло, рекомендации можно обновить кнопкой «Предложи еще». Есть и общее избранное: в одном месте отображаются сохраненные треки из Яндекс Музыки, список «Буду смотреть» Кинопоиска и книги.

Фактически новое приложение позволяет пользоваться основными возможностями трех сервисов без установки отдельных клиентов. Через него можно включать «Мою волну», слушать плейлисты, читать книги, смотреть фильмы и сериалы, телеканалы и спортивные трансляции. На главной также отображаются музыкальный чарт, десятка популярных книг и топ-10 фильмов и сериалов Кинопоиска.

При этом сами сервисы внутри приложения получили отдельные разделы. В Кинопоиске доступны фильмы, сериалы, шоу, телевидение и спортивные трансляции, включая матчи КХЛ. В Яндекс Музыке работают «Моя волна», рекомендации по настроению и занятию, плейлисты и новинки. В Яндекс Книгах собраны персональные рекомендации, библиотека пользователя, новинки и редакционные подборки.

Через приложение можно управлять и самим Яндекс Плюсом: менять параметры подписки и дополнительных опций, добавлять до трех человек в семейную группу, настраивать качество видео и звука, аудиодорожку по умолчанию и экономию мобильного трафика.

Полностью заменять самостоятельные приложения Кинопоиска и Яндекс Музыки новинка пока не собирается. Например, здесь нет некоторых дополнительных функций вроде покупки билетов в кино и на концерты.

Приложение Яндекс Плюса уже доступно в App Store и Google Play. Позже компания планирует выпустить его в RuStore и AppGallery.

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