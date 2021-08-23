В приложении Яндекс появилась блокировка ненужных звонков с незнакомых номеров

В приложении Яндекс с автоматическим определителем номера (АОН) появилась блокировка ненужных звонков с незнакомых номеров.

По данным Яндекса, люди считают ненужными половину звонков с неизвестных номеров. Теперь пользователи АОН могут довериться Яндексу и включить блокировку.

АОН умеет блокировать два типа звонков — с рекламой финансовых услуг и нежелательные (предположительно от злоумышленников, коллекторов и так далее). Заблокировав оба типа, можно избавиться от 70% ненужных звонков. Владельцы устройств на Аndroid могут также перевести их в беззвучный режим и посмотреть список пропущенных вызовов.

Новая возможность доступна на iOS и Android, а включить её можно с помощью Алисы. Для определения нежелательных звонков Яндекс использует свою базу номеров, а решение о блокировке принимает алгоритм на основе машинного обучения.