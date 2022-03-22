Опубликована подробная карта с данными пользователей «Яндекс.Еды»

В сети опубликовали карту с данными пользователей сервиса Яндекс.Еды. За её основу была взята «слитая» база данных.

На самой карте можно увидеть не только конкретные адреса пользователей «Яндекс.Едой», но и их имена, адрес электронной почты, контактный номер телефона и даже общую сумму, которую он потратил за последние полгода.

Если открыть саму базу данных, то кроме вышеупомянутых данных можно найти комментарии к заказам через «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Лавку».

Яндекс на момент публикации никак не прокомментировала ситуацию.

Обновление 23 марта: сайт с данными пользователей «Яндекс.Еда» заблокирован по всему миру.

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