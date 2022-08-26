Менеджер паролей LastPass заявил о взломе

Популярный менеджер паролей LastPass снова взломали — это произошло около двух недель назад. Хакеры смогли задействовать скомпрометированную учётную запись разработчика и получить доступ к данным. Они украли часть исходного кода, а также некоторые технические данные.

При этом заявлено, что хранилище паролей, пользовательские данные и другие критически важные элементы не затронуты. Также не было зафиксировано злонамеренного использования украденной информации.

К расследованию компания привлекла «ведущую фирму в области кибербезопасности», а также ввела дополнительные меры безопасности.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с LastPass. Прошлый был в декабре 2021 года. При этом в LastPass хранятся пароли для многих популярных платформ и сервисов.

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