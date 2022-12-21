В iPhone 15 не будут использоваться фирменные чипы 5G от Apple

Apple уже давно работает над собственным чипом 5G. Компания планировала перевести свои смартфоны на них уже в 2023 году, но, видимо, процесс отложился.

В отчете DigiTimes упоминается, что основным поставщиком модемов 5G в iPhone 15 будет TSMC. Предполагается, что чип Qualcomm 5G с использованием 5-нм и 4-нм техпроцессов будет во всех версиях смартфонов новой линейки.

По слухам, Apple потерпела неудачу в разработке собственного модема 5G, поэтому продолжит использовать чипы Qualcomm в обозримом будущем.

Также сегодня стало известно, что выход доступного iPhone SE 4 могут отложить или отменить совсем, об этом можно почитать тут.