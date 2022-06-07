В iOS 16 нашли подтверждение функции Always On Display

Недавно появились слухи о том, что в моделях iPhone 14 Pro будет доступна функция Always On Display. Сейчас подтверждение этой информации нашли в первой бета-версии iOS 16.

Сообщается, что в системе есть несколько ссылок, которые касаются поддержки Always On Display. В новую ОС добавили три фреймворка, отвечающих за управление подсветкой дисплея, а это ключевой аспект для всегда включенного экрана.

Также iOS 16 позволяет включать Always On Display даже на неподдерживаемых устройствах. Скорее всего, это делается только для тестирования функции на iPhone 13 Pro, позже фичу ограничат.

iOS 16 была представлена вчера на конференции WWDC 2022, на данный момент она находится на стадии бета-тестирования и доступна только участникам программы. Посмотреть какие iPhone обновятся до нее можно здесь.

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