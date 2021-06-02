iOS 15 получит Always on Display и новые иконки, но не на всех моделях

В сети появились свежие слухи относительно операционной системы iOS 15. Её анонсируют на WWDC21 уже 7 июня — в будущий понедельник. Однако уже сейчас стало известно многое о новинке.

Китайский источник утверждает, что новинка получит новые иконки и режим включённого экрана, как на Android. Учитывая повышение ёмкости батарей, это выглядит правдоподобно.

Впрочем, эту функцию могут добавить только в смартфоны линеек iPhone 12 и iPhone 13. Всем остальным, похоже, придётся терпеть или покупать новые модели.

При этом также стал известен перечень устройств, которые получат iOS 15. Он выглядит так:

iPhone 12;

iPhone 11;

iPhone XS;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 7

iPhone SE 2020.

Таким образом, модели iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения останутся не у дел.

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