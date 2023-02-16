В iOS 16.4 появится поддержка русского языка в свайп-клавиатуре

В первой бета-версии iOS 16.4 появилась долгожданная возможность для русскоязычных пользователей — поддержка свайп-клавиатуры на русском языке. Теперь, для того чтобы набирать текст, не нужно нажимать на каждую букву по очереди — достаточно просто проводить пальцами по клавиатуре.

Свайп-клавиатура уже давно доступна на английском языке, но русскоязычным пользователям приходилось обходиться без этой удобной функции. Теперь же с выпуском бета-версии iOS 16.4 это изменится.

Кроме того, отметим, что для iOS ввод свайпом на русском языке доступен только в клавиатуре от Яндекса. Загрузить её можно из App Store.

В целом, появление поддержки свайп-клавиатуры на русском языке в системе является хорошей новостью для всех русскоязычных пользователей устройств Apple. Это позволит им набирать текст более удобным и быстрым способом, что, безусловно, повысит их производительность и комфорт при работе с устройством.