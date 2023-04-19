В iOS 16.4 обнаружили упоминания новых наушников Beats Studio Buds+

Неизвестные наушники Beats Studio Buds+ обнаружили в коде iOS 16.4. Согласно данным из Федеральной комиссии по связи (FCC), модели идут под номерами A2872 и A2871.

Apple отправляет новые устройства на утверждение в FCC за недолго до анонса. Поэтому это может означать, что выход Studio Buds+ состоится в самое ближайшее время.

Более того, упоминание было обнаружено в коде iOS журналистами 9to5Mac. Ожидается, что Beats Studio Buds+ получат поддержку общего доступа к аудио, автоматического переключения между устройствами и голосового помощника Siri.

Интересно и то, что управление наушниками будет происходить через кастомный чип от Beats, а не от Apple.