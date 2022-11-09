В iOS 16.2 нашли режим «упрощенного интерфейса»

Вчера Apple выпустила вторую бета-версию iOS 16.2 для разработчиков, где добавлен новый режим специальных возможностей. Он позволяет полностью изменить внешний вид системы.

Этот пункт называется «Пользовательский режим специальных возможностей», сейчас она скрыта, так что включить её нельзя. Скорее всего, новинку активируют в более поздних бета-версиях.

Задумка состоит в том, чтобы упростить элементы управления, рабочий стол и другие аспекты для тех, кому сложно разобраться с обычной iOS. Для включения или отключения режима предусмотрен тройной клик по кнопке блокировки. Его можно защитить паролем, чтобы никто не менял настройки.

В итоге на главном экране появятся огромные иконки, интерфейс в стандартных приложениях Apple станет проще и больше. А действие «Назад» будет назначено на отдельную кнопку вместо традиционного жеста.

Пока не сообщается, появится ли эта функция в релизной iOS 16.2, которая выйдет в середине декабря.