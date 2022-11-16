Как на Android: в iOS 16.2 можно отключить обои и уведомления на Always-On Display

В третьей бета-версии iOS 16.2, которая вышла вчера для разработчиков, появилась новая возможность для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Теперь в режиме всегда включённого дисплея (Always-On Display) появился переключатель отключающий отображение затемнённых обоев и уведомлений.

Переключатели есть в разделе «Настройки» > «Экран и яркость» > «Всегда включено».

Ранее пользователи жаловались, что отображение заставки и уведомлений на экране Always-On Display порой вводит в замешательство. Иногда, кажется, что экран не погас. При этом найден уже обходной путь — при включении режима «Фокусировка» в нём также можно отключить обои и уведомления.