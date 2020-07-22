В iOS 14 beta 3 нашли упоминание компактного iPhone 12

В вышедшей на днях iOS 14 beta 3 для разработчиков нашли упоминание 5,4-дюймового экрана, что косвенно подтверждает выход самого компактного iPhone 12.

Сравнение интерфейсов на разных дисплеях / изображение 9to5mac

Новая iOS 14 получила поддержку разрешения интерфейса до 960×2079 пикселей с соотношением сторон, что и в iPhone X/XS/11 Pro, но гораздо меньше по масштабу. По всей вероятности именно такой дисплей получит самый компактный iPhone.

По слухам, Apple представит четыре новых iPhone этой осенью, от 5,4-дюймовых до 6,7-дюймовых дисплеев.