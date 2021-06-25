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Новости

Некоторые приложения на iPhone не хотят работать, если им запретили сбор данных

Одним из нововведений iOS 14.5 стал переключатель, который не позволяет приложения отслеживать данные пользователя и собирать их для таргетированной рекламы. Однако, похоже, некоторые приложения не работают как над опри отсутствии отслеживания.

Сообщается, что eBay и Microsoft Outlook не дают авторизоваться через сторонние системы, если отслеживание неактивно. Причём, похоже, это инициатива разработчиков. При этом Роб Лезерн, вице-президент по управлению продуктами Google, заявил в своём Twitter, что такие данные не нужны для входа.

Пока что в Apple, eBay и Microsoft не комментировали эту ситуацию, потому неясно, считается ли это нарушением. Ведь в Купертино запрещают заставлять пользователей включать отслеживание. Однако, похоже, в данным случае это довольно близко к нарушению.

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Источник:
Gizchina
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