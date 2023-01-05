Представлен телевизор без проводов LG Signature OLED M3

На выставке CES 2023 компания LG показала 97-дюймовый телевизор Signature OLED M3, который поддерживает беспроводную передачу данных в системе Zero Connect. Новинка включает в себя панель и внешний блок-ретранслятор. С него и идёт передача. Питание подаётся по единственному кабелю.

В компании заявили, что люди или другие объекты не прерывают сигнал, так что проблем с этим не будет. Также телевизором можно управлять с помощью голоса.

Цена и дата выхода телевизора не уточняется. Однако очевидно, что новинка будет крайне дорогой.