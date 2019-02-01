Вышла iOS 14 beta 3 для разработчиков

Apple выпустила iOS 14 beta 3 для разработчиков. Сборка под номером 18A5332f исправляет ранние ошибки и повышает стабильность системы.

Что нового:

В свежей бете обновились иконка приложения Музыка. Она сменила цвет на красный, который использовался в iOS 8.

В App Store список совместимых устройств теперь выводится в строку, а не сплошным текстом, как это было ранее.

Обновилось всплывающее окно на экране с виджетами и добавлен виджет часов.

Размер апдейта составляет 698 МБ и доступно для загрузки по Wi-Fi.