Вышла iOS 14 beta 3 для разработчиков
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Новости

Вышла iOS 14 beta 3 для разработчиков

Apple выпустила iOS 14 beta 3 для разработчиков. Сборка под номером 18A5332f исправляет ранние ошибки и повышает стабильность системы.

Что нового:

  • Ios 14 Beta3
  • В свежей бете обновились иконка приложения Музыка. Она сменила цвет на красный, который использовался в iOS 8.
  • Ios 14 Beta3 1
  • В App Store список совместимых устройств теперь выводится в строку, а не сплошным текстом, как это было ранее.
  • Ios 14 Beta3 2
  • Обновилось всплывающее окно на экране с виджетами и добавлен виджет часов.

Размер апдейта составляет 698 МБ и доступно для загрузки по Wi-Fi.

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