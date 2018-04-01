В игры для Xbox можно играть на любом Android-смартфоне

Корпорация Microsoft продолжает развитие собственного сервиса Xbox Console Streaming. Теперь владельцы Xbox могут продолжить любую игру на своём устройстве под управлением Android.

Сервис позволяет стримить уже запущенную игру на Xbox внутри домашнего соединения. Таким образом пользователю нужно запустить игру на консоли, подсоединить беспроводной геймпад и авторизироваться в специальном приложении Xbox Game Streaming.

Для корректной работы требуется устройство под управлением Android 6.0 и выше, а также статус участника Xbox Insider и Xbox One Update Preview.

Пока сервис находится в стадии публичного тестирования.