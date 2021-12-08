В HomePod и HomePod mini появилась русскоязычная Siri

Компания Apple без особой рекламы выпустила новую версию прошивки HomePod для разработчиков — HomePod 15.2 Release Candidate. В ней появилась поддержка голосового помощника Siri на русском языке. Это актуально для колонок HomePod и HomePod mini.
Для включения нужно сделать следующее:
- Открыть приложение «Дом»
- Нажать и удерживать иконку HomePod.
- Выбрать необходимые параметры в разделе «Параметры».
- Выбрать русский язык в разделе Siri.
Как отмечается, голосовой помощник умеет включать музыку, управлять умным домом и отвечать на простые вопросы. По слухам, компания скоро запустит продажи HomePod mini в России.
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