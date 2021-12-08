В HomePod и HomePod mini появилась русскоязычная Siri

Компания Apple без особой рекламы выпустила новую версию прошивки HomePod для разработчиков — HomePod 15.2 Release Candidate. В ней появилась поддержка голосового помощника Siri на русском языке. Это актуально для колонок HomePod и HomePod mini.

Что творится! В бета профиле HomePodOS ПОЯВИЛСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК! pic.twitter.com/V9MjgPri5p — SpeedFire (@SpeedFire_) December 7, 2021

Для включения нужно сделать следующее:

Открыть приложение «Дом» Нажать и удерживать иконку HomePod. Выбрать необходимые параметры в разделе «Параметры». Выбрать русский язык в разделе Siri.

Как отмечается, голосовой помощник умеет включать музыку, управлять умным домом и отвечать на простые вопросы. По слухам, компания скоро запустит продажи HomePod mini в России.