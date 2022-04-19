Apple работает над гибридным HomePod

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple разрабатывает совершенно новый гибридный продукт. Устройство будет представлять собой симбиоз из HomePod, Apple TV и камеры для FaceTime.

К тому же, журналист отмечает, что релиз этой новинки состоится совсем скоро.

Производство обычного HomePod купертиновцы прекратили в марте 2021 года, уже тогда появились слухи, что компания работает над его новой версией. Также есть предположения, что Apple работает над обновленным HomePod mini, так как эта колонка была более популярной, хоть и старше.

Как будет выглядеть гаджет, сочетающий в себе колонку, ТВ-приставку и камеру для видеозвонков пока не известно. По прогнозам, купить гибридный HomePod можно будет в 2023 году.

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