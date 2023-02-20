Владельцы HomePod жалуются на проблемы и частые перебои после обновления

После обновления до прошивки 16.3.2, владельцы колонок HomePod столкнулись с проблемой, связанной с использованием нескольких устройств в режиме стереопары. По сообщениям пользователей, если задать вопрос или дать команду, несколько HomePod начинают одновременно отвечать, но сценарию ответ должна давать та колонка, которая находится ближе к говорящему.

Например, при запросе на запуск сценария из приложения «Дом», две колонки одновременно сообщат, что работают над выполнением команды. Тем не менее одна из колонок успешно выполнит запрос и проиграет соответствующий сигнал, в то время как другая уведомит об ошибке.

На данный момент неизвестно, что вызывает данную проблему и когда Apple выпустит исправление для нее.