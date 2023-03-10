Apple выпустит HomePod с 7-дюймовым экраном в 2024 году

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что компания Apple планирует выпустить новый HomePod с 7-дюймовым экраном в первой половине 2024 года. Китайская компания Tianma будет поставщиком экранов для колонки.

Если качество экранов для HomePod будет высоким, то Tianma сможет в будущем выпускать экраны для планшетов iPad.

По словам Куо, новая модель HomePod будет ещё лучше интегрирована с другими устройствами Apple, что позволит пользователям управлять своим умным домом и звонить через FaceTime при помощи экрана.