В сеть слили фото новой смарт-колонки Apple HomePod с ЖК-дисплеем

В сети появилась фотография прототипа новой смарт-колонки Apple HomePod. Их опубликовал коллекционер под ником Kosutami.

Основное внимание привлекает круглый ЖК-экран на верхней стороне устройства. Предполагается, что этот дисплей будет отображать различную информацию, включая уведомления, погоду, температуру в помещении, кнопки управления музыкой и размытые обложки песен. Есть предположение, что колонка также сможет поддерживать мини-приложения.

На слитой фотографии видна работа приложения LcdUTest, которое используют инженеры для тестирования. По неподтвержденной информации, новая HomePod будет работать на базе tvOS. В связи с этим, Apple, по-видимому, адаптирует некоторые из своих приложений. В частности, в коде ОС 17 есть упоминания о том, что Apple Music и Apple Podcasts были переписаны для совместимости с новым форматом экрана.

Стоит помнить, что это только прототип, и окончательный дизайн продукта может отличаться от того, что мы видим на фотографии.