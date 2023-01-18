Apple представила умную колонку HomePod 2

Apple выпустила второе поколение умной колонки HomePod с поддержкой стандарта устройств умного дома Matter. Дизайн гаджета сохранился, но обновилась его техническая составляющая. Колонка уменьшилась на 4 см в высоту и стала на 200 грамм тяжелее.

Корпус покрыт тканью в белом и сером цвете, которая изготовлена из 100% переработанных материалов. Система колонки состоит из 4-дюймового низкочастотного сабвуфер и массива из 5 высокочастотных драйверов. Также есть микрофон для автоматической коррекции низких частот.

Работает устройство под управлением чипа Apple S7. Можно создать стереопару из двух колонок HomePod и мультирум из двух и более HomePod или HomePod mini.

Кроме того, есть поддержка передачи воспроизведения музыки с iPhone в одно касание и голосового помощника Siri. Сверху осталось полностью сенсорное управление.

HomePod 2 появится в продаже 3 февраля по цене $299 (около 20 500 рублей).