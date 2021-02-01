В GTA Online нашли отсылку к GTA VI

В новом обновлении для GTA Online, игроки обнаружили намёк на следующую часть культового боевика. По их мнению, разработчики специально сделали постер для нового автомобиля с зашифрованным сообщением.

Отмечается, что добавленный автомобиль VETIR назван так не случайно. Изображение с наименованием грузовика – прямая отсылка к GTA VI. Само названием они разделяют на VI и TIR со следующей расшифровкой:

VI – следующее название GTA 6

TIR – расшифровка даты 7.11. 7 ноября или 11 июля.

Слухи вокруг GTA 6 ходят уже очень давно. Существует общее мнение, что игра до сих пор находится в разработке на самой начальной стадии, так как студия занимается развитием онлайн-режима RDR2 и выпуском обновлений для GTA V. Последняя приносит студии и издателю, огромные доходы за счёт встроенных игровых покупок, что может тормозить выход следующей части.

До этого сообщалось, что одним из главных героев GTA 6 может стать женщина, а весь сюжет будет происходить в Vice City. Также издатель запатентовал особую технологию, которая меняет окружение в зависимости от действий игрока.