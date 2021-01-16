В GTA VI главным героем может стать женщина

Пока о новой части GTA ничего неизвестно, но в сети уже появляются новые слухи и предположения. Так один из инсайдеров Том Хендерсон, сообщил в своём Твиттере, что в GTA 6 появится главный герой женщина. До этого основными персонажами всегда были мужчины.
По словам информатора, механика игры GTA 5, которая позволяет играть сразу тремя главными героями, перейдёт в новую часть. Одним из главных героев станет женщина.
Предположительно, действия новой части франшизы, будут происходить в городе Vice City, а релиз игры произойдёт не раньше 2023 года.
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