В GTA VI главным героем может стать женщина

Пока о новой части GTA ничего неизвестно, но в сети уже появляются новые слухи и предположения. Так один из инсайдеров Том Хендерсон, сообщил в своём Твиттере, что в GTA 6 появится главный герой женщина. До этого основными персонажами всегда были мужчины.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI — Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021

По словам информатора, механика игры GTA 5, которая позволяет играть сразу тремя главными героями, перейдёт в новую часть. Одним из главных героев станет женщина.

Предположительно, действия новой части франшизы, будут происходить в городе Vice City, а релиз игры произойдёт не раньше 2023 года.