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Новости

В GTA VI главным героем может стать женщина

Пока о новой части GTA ничего неизвестно, но в сети уже появляются новые слухи и предположения. Так один из инсайдеров Том Хендерсон, сообщил в своём Твиттере, что в GTA 6 появится главный герой женщина. До этого основными персонажами всегда были мужчины.

По словам информатора, механика игры GTA 5, которая позволяет играть сразу тремя главными героями, перейдёт в новую часть. Одним из главных героев станет женщина.

Предположительно, действия новой части франшизы, будут происходить в городе Vice City, а релиз игры произойдёт не раньше 2023 года.

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Источник:
Twitter
Теги: 
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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