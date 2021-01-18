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Новости

В GTA VI может появиться динамическое изменение города

В следующей части GTA может появиться динамическое изменение внешнего вида города. Об этом свидетельствует новый патент Take-Two Interactive.

В зависимости от прогресса игры и действий игрока, окружение будет меняться. Например, каждый объект будет иметь уникальные свойства (старый, новый, разбитый, ржавый и т.д.), а по мере прогресса предмет сможет измениться с нового на старый и наоборот.

Получается, что игрок своими действиями будет напрямую влиять на определённый район или целый город. Однако, пока это только догадки.

Для какой цели и игры Take-Two подала заявку на патент, известно только издателю.

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Источник:
Screenrant
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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