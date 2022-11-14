В даркнете продают взломанную базу пользователей кикшеринга Whoosh

В даркнете продают взломанную базу данных пользователей сервиса кикшеринга Whoosh. Об этом пишет Telegram-канал Data1eaks.

Взломанная база состоит из данных 7.2 миллионах клиентов сервиса. Так в ней можно обнаружить: имя, почту, контактный номер телефона и часть данных банковских карт.

База актуальна на ноябрь 2022 года.

В начале ноября представители Whoosh сообщали, что они смогли отобразить хакерскую атаку и предотвратить утечку пользовательских данных. Основной причиной называлось нарушение правил безопасности сотрудника.