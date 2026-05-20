GitHub взломали: хакеры получили доступ к тысячам внутренних репозиториев

Исходный код и внутренние ресурсы сервиса уже продают за $50 000.
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub взломали. Об этом рассказали представители платформы в соцсети X.

Причиной взлома стало зараженное расширение VS Code, установленное на устройстве одного из сотрудников площадки. По предварительной оценке, злоумышленники получили доступ к около 3,8 тыс. внутренних репозиториев.

В GitHub отметили, что для снижения рисков была произведена ротация важных секретных данных. Кроме того, продолжается анализ логов и возможных последствий атаки.

На одном из профильных форумов хакерская группировка TeamPCP выставила на продажу исходный код GitHub и внутренние ресурсы за $50 000 (~3 556 000 рублей).

