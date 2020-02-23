В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone. Начиная с 3 по 6 апреля игроки получат возможность попробовать сетевой режим без какой-либо платы.

Начало акции 3 апреля в 21:00 по Москве, аналогично в эти часы пройдёт завершение, но уже 6 апреля. Игроки за выходные смогут заработать больше боевого опыта, а новички получат доступ к плейлисту «Глухая оборона», в него входят карты Atlas Superstore и Shoot House.

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare вышел в ноябре 2016 года для PS4, Xbox One и PC.