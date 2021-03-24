В бета-версии macOS нашли упоминание новых iMac

Apple выпустила пятую по счёту бета-версию macOS Big Sur 11.3 для разработчиков и участников программы публичного тестирования. Тем временем журналисты тематического ресурса 9to5Mac нашли в коде операционной системы упоминания новых iMac, выход которых может произойти совсем скоро.

Новые моноблоки упоминаются в коде, как «iMac21,1» и «iMac21,2». Но в названиях указаны не диагонали компьютеров, а префиксы наименования продукта. Так Apple обозначает модели в линейке устройств. По информации зарубежных СМИ обновлённые iMac будут идти под сервисными номерами «J456» и «J457».

Стоит напомнить, что совсем недавно Apple прекратила производство iMac Pro и некоторых конфигураций iMac 21.5. По всей видимости на их место придут iMac с ARM-процессора компании. Это может стать более модернизированная версия уже вышедшего Apple M1, который сейчас активно используется в MacBook Air и MacBook Pro.

Выход новых iMac ожидается этим летом.