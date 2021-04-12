В Battlefield 6 появятся собаки-роботы

Разработка Battlefield 6 идёт полным ходом, а в сети появляются новые слухи об игре. Так, самая свежая информация от инсайдера Тома Хендерсона утверждает, что следующей игре серии будут роботы-собаки в качестве элемента вооружения игроков.

По данным источника, роботы будут похожи на Boston Dynamics Mule. Потенциально на них можно будет установить оружие, а также использовать в качестве транспорта.

Само собой, это пока лишь слухи, а не конкретные планы. Так что остаётся лишь дождаться официальных заявлений со стороны разработчиков.

Кроме того сообщается, игра может получить карты на 128 игроков, действие которых при этом будет происходить в ближайшем будущем. Анонс игры ожидается в мае, релиз же запланирован на конец 2021 года.