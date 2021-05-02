Появились первые возможные скриншоты Battlefield 6

В интернете появились первые возможные скриншоты ожидаемой Battlefield 6. По информации зарубежного издания PC Gamer, изображения являются концептами, которые удалось получить инсайдерам.

Первый скриншот демонстрирует вид из кабины пилота. Также видна ракета на космодроме, а позади неё бушует торнадо. Второе изображение показывает остров на котором начинается буря. Всё это подтверждает ранние слухи инсайдеров о динамической системе смены погоды, что должно сделать геймплей значительно интереснее.

Также предполагается, что многопользовательская игра обзаведётся королевской битвой, а кроме обычной экипировки, солдаты будут иметь индивидуальные особенности. Например, солдат-разведчик сможет передвигаться бесшумно, а солдат-штурмовик получит возможность быстрого бега.

Ранее Electronic Arts подтвердила планы по выпуску следующей «самой масштабной» части Battlefield до конца 2021 года. Остальные подробности об игре пока отсутствуют.