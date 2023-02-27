В Atomic Heart убрали фрагмент мультфильма «Ну, погоди!», который посчитали расистским

Игровая студия Mundfish выпустила два новых патча 1.3.3.0 и 1.3.3.1 для Atomic Heart.

В обновлении 1.3.3.0 был удален фрагмент мультфильма «Ну, погоди!», который посчитали расистским, изображающим фигуру аборигена с луком в стиле карикатуры на темнокожих.

Тот самый фрагмент

Разработчики также исправили некоторые ошибки, связанные с квестами и добавили автоматическое определение языка озвучки на основе настроек игрока.

Кроме того, был выпущен патч 1.3.3.1, но пока он доступен только для Steam-версии игры и содержит исправления ошибок, улучшения и оптимизацию производительности.

Студия Mundfish также сообщила о будущих обновлениях, который позволит регулировать размер элементов интерфейса и поле зрения.