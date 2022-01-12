В Apple Fitness+ появились новые мотивирующие материалы

Apple Fitness+, первый сервис для фитнеса и здоровья, созданный специально для Apple Watch и для всех пользователей без исключения, с 10 января включает подборки «Коллекции» и «Пробежка».

«Коллекции» — это тренировки и медитации из библиотеки Fitness+, специально отобранные для наилучшей мотивации к достижению конкретной цели. А аудиоподборка «Пробежка» помогает пользователям бегать регулярнее и эффективнее и предлагает популярные беговые маршруты в наиболее известных городах мира.

В этот же день в сервисе появился третий сезон подборки «Ходьба». В числе приглашённых знаменитостей — Ребел Уилсон, Бернис Кинг и Хасан Минхадж. А музыка для новых тренировок из серии Artist Spotlight включает песни Эда Ширана, Фаррелла Уильямса, Шакиры и The Beatles.

В сервисе Fitness+ появится подборка «Коллекции» — тренировки и медитации из библиотеки Fitness+, специально выбранные для наилучшей мотивации пользователей. «Коллекции» станут новым способом достижения спортивных целей: для пользователей подбираются наиболее подходящие из более чем 2000 тренировок и медитаций, доступных в сервисе Fitness+. Кроме того, «Коллекции» включают планы тренировок на несколько дней или недель вперёд.

В момент выхода будут доступны следующие шесть «Коллекций»:

30-Day Core Challenge (Тренировка мышц кора за месяц)

Improve Your Posture with Pilates (Правильная осанка с тренировками по пилатесу)

Perfect Your Yoga Balance Poses (Идеальные асаны)

Run Your First 5K (Пробегите свои первые 5 км)

Strengthen and Stretch Your Back and Hips (Укрепление и растяжка спины и бёдер)

Wind Down for a Better Bedtime (Расслабление перед сном)

Выпуски «Пробежки» сопровождает энергичная мотивирующая музыка — плейлисты составляют тренеры Fitness+. Музыка подбирается в зависимости от интенсивности тренировок, стиля тренера и маршрута, отражая дух того или иного города.

Например, плейлист для Майами-Бич основан на латиноамериканской музыке, а его составители вдохновлялись яркими образами и звуковой панорамой города. Плейлисты можно сохранять и слушать в любое время. Во время «Пробежки» пользователи будут получать фото с достопримечательностями маршрута, сделанные тренером Fitness+. Эти фото станут доступны в сводке тренировки, и пользователи смогут сохранять их в медиатеке или делиться ими друг с другом.

В момент выхода подборки «Пробежка» будет доступно три эпизода: Лондон (тренер Кори Уортон-Малькольм), Бруклин (тренер Эмили Файетт) и Майами-Бич (тренер Сэм Санчес). Каждый понедельник будет выходить новый эпизод «Пробежки». «Пробежка» доступна спортсменам с любым уровнем подготовки и поддерживает мотивацию с момента старта до точки финиша.

Кроме того, в сервисе Fitness+ станут доступны новые тренировки популярной серии Artist Spotlight с музыкой Эда Ширана, Фаррелла Уильямса, Шакиры и The Beatles. В этой серии плейлист каждой тренировки полностью посвящён одному исполнителю. Четыре понедельника подряд в сервисе будут появляться разные виды тренировок под музыку каждого исполнителя: Езда на велосипеде, Высокоинтенсивная интервальная, Силовая, Йога, На беговой дорожке и Танцы. Сама музыка тоже будет разной: Бодрящая, Расслабляющая, Рок на любой вкус, Латинские ритмы и Хип-хоп/R&B.

Сервис Apple Fitness+ доступен в России в формате подписки за 249 руб. в месяц или 1490 руб. в год. При покупке Apple Watch Series 3 или новее новые пользователи получат бесплатную трёхмесячную подписку на Apple Fitness+. Тем, кто уже пользуется Apple Watch, предоставляется один месяц бесплатной подписки.