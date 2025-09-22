Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

Как водится, Huawei обновила линейку часов, и мой тест Watch 5 растянулся на пару месяцев и к лучшему: только так понимаешь, как гаджет ведёт себя в реальной жизни. Тем более, перед нами модель не на привычной Wear OS, а на собственной HarmonyOS. Что нового, как часы ощущаются изо дня в день и где их сильные (и слабые) стороны — разложил по полочкам в этом обзоре.

Технические характеристики Huawei Watch 5

Модель: Huawei Watch 5 (RTS-AL00)

Габариты: 46 мм: 46×46,7×11,3 мм, вес 63 г (без ремешка)

Дисплей: AMOLED, круглый, 1,38″ (466×466, 338 ppi) для 42 мм и 1,5″ (466×466, 311 ppi) для 46 мм, яркость до 3000 нит, LTPO 2.0 — поддержка Always-On с экономией батареи. Сапфировое стекло с эффектом сферической линзы

Корпус: титан или нержавеющая сталь (316L / 904L, в зависимости от модели)

Водозащита: 5 ATM (до 50 метров), сертификация EN13319 — подходит для плавания и дайвинга

Датчики: TruSeen 6.0 (постоянное отслеживание пульса) SpO₂ (кислород в крови) ЭКГ Датчик температуры кожи Huawei X-Tap (быстрое снятие показателей пальцем) Барометр, альтиметр, компас, акселерометр, гироскоп Датчик глубины (для погружений)

Связь: LTE через eSIM — можно звонить и принимать вызовы без смартфона, Bluetooth 5.2, NFC (только Huawei Pay), Wi-Fi 6, двухдиапазонный GPS GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZS

Микрофон и динамик: да

ОС: HarmonyOS 5.0

Совместимость: Android 9+, iOS 13+, HarmonyOS 2.0+

Батарея: 4–5 дней при активном использовании с Always-On и 11–12 дней в эконом-режиме

Цена на момент обзора: 34 990 ₽



Комплект поставки

В коробке всё базовое: сами часы с установленным ремешком, магнитная «шайба»-зарядка с кабелем USB-A и краткое руководство и гарантийные материалы.

Блока питания в комплекте нет: подойдёт любой USB-адаптер 5 В (обычный «смартфонный»). Магнит в док-станции уверенно цепляет часы на столе, но в подвешенном положении фиксированного угла не держит — корпус может немного проворачиваться.

Дизайн

Первое впечатление у Watch 5 — «вещь всерьёз». Титановый корпус 46 мм даёт тот самый холодок металла и нормальную массу без тяжести на руке. Цвет — глубокий фиолетовый с металлическим отливом, выглядит спокойно, без показного блеска. Сверху — выпуклое сапфировое стекло: красиво ловит свет и не боится мелких царапин, хотя на ярком солнце могут быть блики.

Титан делает часы легче стальной версии и лучше балансирует их на запястье: в повседневных делах не мешают, на пробежке не болтаются.

Huawei не поскупилась на материалах — Watch 5 доступны сразу в нескольких исполнениях. Каждая версия отличается не только цветом, но и качеством корпуса: от авиационного титана до нержавеющей стали, включая люксовый сплав 904L.

Размер Цвета Материал корпуса 46 мм Коричневый, серебристый, фиолетовый Авиационный титан 46 мм Чёрный Нержавеющая сталь 316L 42 мм Песочный, бежевый Нержавеющая сталь 904L (как в люксовых часах) 42 мм Белый, зелёный Нержавеющая сталь 316L

Безель заметно ужат — дисплей занимает почти всю «фронталку», так что циферблаты смотрятся будто без рамок. В целом про продуманность на каждый день: часы имеют ровную посадку, «долгоиграющие» материалы и дизайн, который не надоест через сезон.

Композитный ремешок — про повседневку и практичность. Упругий, не липнет к коже, не боится воды и легко отмывается, если попала какая-либо грязь.

Быстросъёмные «язычки» позволяют за минуту поменять его на любой 22-мм ремень — кожа под костюм, нейлон под спорт. Визуально нейтрален: не перегружает образ и одинаково уместен с худи, рубашкой или пиджаком.

Экран

Экран у Huawei Watch 5 — это 1,5 дюйма AMOLED с LTPO 2.0 и разрешением 466×466 точек (около 310 ppi). На бумаге цифры выглядят стандартно для топовых часов, но в жизни всё интереснее: текст читается легко, даже мелкие уведомления не расплываются.

Заявленная яркость может доходить до 3000 нит. На улице под солнцем всё видно без щурения, на пробежке достаточно беглого взгляда. При этом Always-On работает стабильно: циферблат не гаснет в самый момент, когда нужно подсмотреть время, и батарея при этом держится достойно.

Именно так отображается дислпей под прямым солнечным светом.

Сверху экран прикрыт сапфировым стеклом. За пару месяцев активного использования у меня не появилось ни одной царапины, хотя часы пару раз цепляли дверные ручки и тренажёры в зале. Тут уже плюс не столько к «премиальности», сколько к спокойствию — не боишься носить часы каждый день.

Always-On в действии

Здоровье и сенсоры

Huawei Watch 5 можно смело назвать своим персональным ассистентом по самочувствию. Здесь собран полный арсенал сенсоров, которые круглосуточно работают для того, чтобы вы знали больше о своем организме.

Оптический датчик TruSeen 6.0 отслеживает пульс без перерывов, фиксируя изменения в режиме реального времени. К нему добавлены измеритель уровня кислорода в крови (SpO₂), датчик ЭКГ для снятия электрокардиограммы, сенсор температуры тела и другие показатели, которые помогают держать руку на пульсе.

Отдельного внимания заслуживает новая фишка серии — многофункциональный сенсор HUAWEI X-TAP на боковой грани. Чтобы получить быстрые данные, достаточно приложить к нему палец.

Всего за 10 секунд часы измерят насыщение крови кислородом или снимут ЭКГ «на ходу». Более того, с его помощью можно узнать вариабельность сердечного ритма (HRV), что особенно интересно тем, кто следит за уровнем стресса и восстановлением организма.

Если хочется все и сразу, помогает функция Health Glance. Одно нажатие, и за 30 секунд часы проверяют 11 ключевых показателей здоровья, после чего выдают персонализированный анализ. Это удобно: вместо того чтобы отдельно запускать разные тесты, вы получаете целостную картину состояния организма.

Важно понимать: Huawei Watch 5 — это не медицинский прибор. Все данные, будь то ЭКГ, SpO₂ или температура тела, носят справочный характер. Но в повседневной жизни такой мониторинг помогает вовремя заметить изменения и принять решение — стоит ли замедлиться, отдохнуть или, наоборот, смело продолжать тренировку.

Спортивные функции

Часы поддерживают десятки тренировочных режимов: бег, велосипед, плавание, йога, силовые занятия и многое другое. Вы выбираете вид активности, а часы берут на себя заботу о точности данных и удобстве их анализа.

Встроенный двухдиапазонный GPS-модуль работает быстро и стабильно. Для вас это значит одно: можно спокойно бегать по городу или кататься на велосипеде по новым маршрутам, не боясь, что статистика окажется бесполезной.

Huawei уделила внимание и качеству спортивной аналитики. В Watch 5 есть все, что обычно ждут от продвинутых спорт-часов: оценка VO₂ max, показатели нагрузки и эффекта тренировок, индекс беговых способностей (Running Ability Index), рекомендации по восстановлению. Эти данные сопоставимы с тем, что предлагают профессиональные Garmin-трекеры, а значит, вы получаете действительно серьезный инструмент для контроля прогресса.

Любите воду? Для плавания и даже для дайвинга часы подходят идеально. Водозащита соответствует стандарту 5 ATM (до 50 метров), а сертификация EN13319 дает безопасно погружаться на глубину до 40 метров. То есть с ними можно спокойно плавать в бассейне, тренироваться в открытой воде и даже пробовать себя в фридайвинге.

А если вас тянет в горы или походы — Huawei Watch 5 тоже не подведут. Барометр с альтиметром поможет отслеживать высоту, а встроенный компас выручит там, где теряется сигнал связи.

Умные функции

Часы работают на HarmonyOS: интерфейс плавный, анимации аккуратные, отклик мгновенный. Видно внимание к деталям — жесты и свайпы продуманы, ничего не подтормаживает.

Меню разнообразно, настроек много: от циферблатов и быстрых плиток до уведомлений, тренировок и сетевых сценариев. Впечатление — по-настоящему премиальное.

Часы без проблем подключаются и к Android, и к iOS через приложение Huawei Health. Но есть нюанс: максимум функций раскрывается именно в паре со смартфоном Huawei. На других Android всё тоже работает корректно — уведомления, звонки, трекинг активности, Always-On, eSIM и спортивные сценарии. А вот с iPhone доступен только базовый набор: уведомления, звонки и учёт активности. Расширенные сценарии и глубокая синхронизация в экосистему Apple не интегрируются.

Поэтому если вы на iOS, рациональнее оставаться на Apple Watch: они лучше встраиваются в экосистему Apple и дадут привычный уровень удобства.

На часы приходят все уведомления; звонки можно принимать и отклонять, а разговаривать — прямо с запястья: встроенные микрофон и динамик работают как гарнитура. Связь стабильная: динамик громкий, микрофон чётко передаёт голос — собеседники не жаловались.

Главное, что Bluetooth-привязка не обязательна: с eSIM часы автономны, телефон можно оставить дома и звонить/отвечать прямо с часов. Есть и Wi-Fi для синхронизации и обновлений.

Huawei Watch 5 с eSIM держат связь сами по себе — телефон можно смело оставить дома.

Особого внимания заслуживает жестовое управление. Иногда руки заняты, и тянуться к экрану неудобно. Здесь это решается легко: двойным постукиванием пальцев или даже двойным сжатием кулака можно принять вызов или отключить будильник. Мелочь, но в жизни такие жесты оказываются невероятно полезными.

По умолчанию предустановлен стандартный набор приложений: плеер, погода, компас, Huawei Pay и другие базовые инструменты. Но стоит честно отметить: магазин AppGallery на часах пока не поражает разнообразием.

Экосистема Huawei остается более закрытой по сравнению с Apple Watch или устройствами на Wear OS. Привычные сервисы Google — например, Google Pay или голосовой ассистент здесь отсутствуют.

Тем не менее для повседневных задач возможностей Watch 5 хватает с головой. Получать уведомления, слушать музыку, звонить прямо с запястья — часы закрывают базовые сценарии, делая день проще и удобнее.

Автономность

Huawei Watch 5 приятно удивляют временем работы. В версии 46 мм часы держатся 4–5 дней даже при активном использовании: уведомления, тренировки, Always-On Display включён. Это сильно выделяет их на фоне большинства моделей на Wear OS, которые приходится ставить на зарядку каждый вечер.

Если хочется выжать максимум, можно отключить AoD и включить энергоэкономичный режим. В таком сценарии часы протянут 11–12 дней — почти две недели без розетки. В командировках, поездках или походах это прямо спасает: берёшь зарядку просто «на всякий случай» и не думаешь о батарее.

Подзаряжаются Watch 5 тоже быстро. Фирменная беспроводная док-станция полностью восстанавливает заряд примерно за час. Даже 10–15 минут у розетки хватает, чтобы спокойно пройти день.

И тут важно отметить: такой автономности нет у Apple Watch. Там по-прежнему «ритуал» ежедневной зарядки, а Huawei Watch 5 дают ту самую свободу, когда не нужно держать розетку в голове.

Итог. Стоит ли покупать Huawei Watch 5?

Huawei Watch 5 — это часы, которые реально избавляют от «ежевечерней зарядки»: 4–5 дней с Always-On или до 12 в эконом-режиме. В руке ощущаются как серьёзная вещь: титан, сапфир, удобный весовой баланс. Экран яркий и читаемый даже под солнцем, eSIM и звонки с запястья работают так, что начинаешь использовать их в жизни.

HarmonyOS приятно удивила плавностью и удобством, пользоваться часами действительно комфортно. Теперь хочется увидеть HarmonyOS и на смартфонах глобально.

Huawei Watch 5 — отличные часы для владельцев Huawei и Android: автономные, удобные и премиальные. На iPhone работают ограниченно, поэтому покупать их там имеет смысл только ради эксперимента.