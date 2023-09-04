В App Store появились фейковые приложения Сбербанка

App Store пополнился новыми фейковыми приложениями, которые тщательно маскируются под онлайн-банк Сбер. Сейчас можно найти три приложения по ключевым словам: Сбол, Sbol и Сбер. Они обладают схожим логотипом с настоящим СБОЛом, но никакого отношения к банку не имеют.

Первое приложение занимается выдачей займов, второе – подбором автомобилей, а третье – созданием изображений при помощи нейросетей.

Велика вероятность, что разработчики таким нечестным способом хотят поднять популярность своего детища. К слову, эта стратегия оказалась рабочей. Ведь одно из них занимает 19 место в топе бесплатных приложений App Store.

Последний раз официальное приложение СБОЛ от Сбера появилось в App Store в апреле 2023 года и практически сразу было удалено Apple.

Напомним, что Apple всячески противится открытию iOS, чтобы пользователи могли устанавливать приложения из сторонних источников. Основная причина объясняется безопасностью пользователей и серьёзной модерацией, но на деле мы видим обратное.