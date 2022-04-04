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Новости

Dell представила стилус со встроенным трекером Tile

Компания Dell выпустила новый стилус Premier Rechargeable Active Pen. Новинка получила встроенный маячок Tile, который поможет быстрее найти устройство в случае пропажи.

Технология Tile отслеживается через приложение. После того как включить поиск стилуса, он начнет мигать светодиодами и издавать звуки.

Помимо этого, Premier Rechargeable Active Pen обещает 40 дней работы без подзарядки и магнитное крепление к ноутбукам Dell 2-в-1. На новинке есть три кнопки быстрого доступа и разъем USB-C. Стилус получил 4096 уровней чувствительности к давлению.

Стоимость новинки составляет $110, сейчас его можно купить в США.

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