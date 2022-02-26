Dell приостановила продажи в России

Одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров Dell решила приостановить продажи на территории России и Украины. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Dell будет внимательно следить за ситуацией, чтобы определить в каком направлении ей двигаться дальше. По данным IDC, в прошлом квартале на долю компании пришлось около 6% поставок компьютеров в Россию.

Ранее интернет-магазин iHerb прекратил принимать новые заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии. Свое решение они объяснили «проблемами с логистикой».

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