В 2022 году USB Type-C станет стандартом корпоративных ноутбуков

Ресурс Digitimes со ссылкой на цепочку поставок сообщает, что в будущем году разъемы USB Type-C станут стандартным элементом оснащения для ноутбуков корпоративного сегмента. Это позволит унифицировать конструкцию и расширить рынок.

USB Type-C позволяет передавать энергию для зарядки с помощью технологии USB Power Delivery, выводить видео, благодаря поддержке DisplayPort Alt Mode, а также обмениваться данными. Само собой, пока что не сообщается, какие именно производители возьмут на вооружение, новый стандарт. Однако похоже, это будут все основные вендоры.

Помимо этого, в будущем году этот же разъём может стать стандартом де-факто и для смартфонов в Европе. Пока неясно, как это будет реализовывать Apple, но компания может пойти на попятную.