USB-C станет единственным разъёмом для устройств Евросоюза

Евросоюз проголосовал за USB-C в качестве единого стандарта для устройств. Инициативу поддержали 602 чиновника, а против выступило всего 3.

В первую очередь закон должен «приземлить» Apple, которая продолжает использовать в своих смартфонах разъем Lightning, хотя iPad Pro или MacBook давно перешли на USB-C. При этом компания выпускает недостаточно надежные зарядные шнуры с Lightning и продаёт их по высокой цене.

С 2024 года все продаваемые в странах Евросоюза электронные устройства, должны быть оснащены USB-C. В качестве исключения допускаются гаджеты, которые слишком миниатюрны для установки данного порта.

В итоге документ должны окончательно одобрить все страны состоящие в ЕС.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!