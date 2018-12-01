Слухи: в 2022 году может выйти iPhone SE Plus

Ещё до выпуска iPhone SE 2020 года ходили слухи, что может выйти более новая и крупная модель бюджетного смартфона. И вот ресурс Wcctech сообщает, что в сети появилось концептуальное изображение и возможные спецификации условного iPhone SE Plus.

Предполагается, что новинка может быть построена на базе iPhone XR 2018 года, по аналогии с тем, как нынешний SE создали на базе iPhone 8. По данным источника, Apple может просто использовать шасси iPhone XR, добавить новое «железо» и продать устройство по более низкой цене, что автоматически обеспечит компании более широкий охват рынка и больше возможностей для конкуренции с Android-устройствами.

Новинка, разумеется, пока не подтверждена в Купертино, однако может быть весьма интересной. Источник предполагает, что условный iPhone SE Plus может получить фирменный чипсет A15, который должен появиться в 2021 году, 4 ГБ ОЗУ LPDDR5 и Touch ID в кнопке питания сбоку. При этом Face ID в нём не будет.

В целом, подход компании к выпуску более дешёвых устрйоств прослеживается уже давно. И это не только iPhone SE второго поколения, но также ожидаемый iPad 8, который должен, по слухам, получить процессор от того же iPhone XR, 10-дюймовый экран и ценник в 329 долларов.