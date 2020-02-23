iPad 8 может получить процессор от десятого iPhone

После анонса смартфона iPhone SE (2020) стали появляться слухи о том, что Apple готовит новый бюджетный планшет. И вот инсайдеры опубликовали предполагаемые характеристики iPad 8. Как ожидается, его могут представить в ближайшее время.

Новинка, по словам источника, базируется на однокристальной системе Apple A12 Bionic, которая лежит в основе iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Этот чип является довольно мощным и может посостязаться со многими решениями под управлением Windows 10.

The new iPad’s (8th)

– A12 Bionic (According to my source & @MauriQHD )@MauriQHD is a leaker! He told us some leaks about Apple &Samsung. https://t.co/eDUpFPkWqK — Apple RUMORs (LEAKS) (@a_rumors0000) June 14, 2020

Также новинке приписывают экран диагональю 10,8 дюйма, минимум 64 ГБ постоянной памяти. Данных об объёме ОЗУ, ёмкости аккумулятора и разрешении экрана не приводится. Зато известно, что новинка может сохранить аппаратную кнопку «Домой» со сканером отпечатка пальца. А цена якобы составит 329 долларов за базовую версию.

Разумеется, это пока неофициально, потому стоит ждать либо новых утечек, либо же официального заявления со стороны корпорации из Купертино. Не стоит исключать, что новинку могут показать в рамках конференции для разработчиков WWDC 2020, которая должна пройти с 22 по 26 июня в виртуальном формате.