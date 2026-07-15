Пользователи пожаловались на сбой в работе «Т-Банка»

Пользователи «Т-Банка» массово сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению. По данным сервиса Detector404, всплеск жалоб начался около 11:00 по московскому времени. За первые полчаса поступило более 550 обращений.

Больше всего жалоб зафиксировано из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Нижегородской областей. Пользователи сообщают, что не могут войти в «Т-Банк» и «Т-Бизнес».

У части клиентов при запуске приложения появляется уведомление: «Часть сервисов может не работать». Банк сообщил, что уже занимается устранением неполадок. Ранее представители «Т-Банка» также подтверждали, что у некоторых пользователей могут наблюдаться сложности с работой приложения и отображением информации.