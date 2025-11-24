Apple начала ограничивать поставки iPhone в Россию

Официальные дистрибьюторы Apple предупредили магазины в Индии, что если проданный ими iPhone будет активирован с иностранной SIM-картой в течение 90 дней после покупки, то торговую точку могут оштрафовать и даже заблокировать. Об этом сообщает MoneyControl со ссылкой на соответствующее уведомление.

Меры связаны с тем, что iPhone 17 практически исчезли с индийских прилавков. Большая часть устройств выводится на серый экспорт — в Россию, страны Африки и Ближнего Востока, где маржа существенно выше.

По оценкам отрасли, 3-5% общего объёма экспорта приходится на неофициальные поставки. Почти половина таких устройств уходит в Россию, где Apple прекратила работу в 2022 году.

Местные продавцы считают, что новые ограничения несправедливы. Меры затрагивают только небольшие точки продаж, но не крупные ритейл-сети и дистрибьюторов. По их мнению, параллельный экспорт — проблема всех каналов, включая интернет-площадки.

Глава Ассоциации мобильных ритейлеров Индии Кайлаш Лахьяни заявил, что «ежемесячно экспортируются миллионы смартфонов», из-за чего государственные налоговые льготы, предназначенные для покупателей внутри страны, фактически уходят за границу.