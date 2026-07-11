Цены Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8 появились до презентации

В сети появились предполагаемые цены новых складных смартфонов Samsung перед презентацией Galaxy Unpacked, которая должна пройти 22 июля в Лондоне. Galaxy Z Fold 8 Ultra может оказаться на $200 дороже базового Fold 8 и получить ценник выше $2000.

По данным утечки, цены в США составят:

Galaxy Z Fold 8, 256 ГБ: $1899

Galaxy Z Fold 8 Ultra, 256 ГБ: $2099

В Европе смартфоны могут получить следующие цены:

Galaxy Z Fold 8, 256 ГБ: €1999

Galaxy Z Fold 8, 512 ГБ: €2199

Galaxy Z Fold 8, 1 ТБ: €2599

Galaxy Z Fold 8 Ultra, 256 ГБ: €2199

Galaxy Z Fold 8 Ultra, 512 ГБ: €2399

Galaxy Z Fold 8 Ultra, 1 ТБ: €2799

Galaxy Z Flip 8, 256 ГБ: €1299

Galaxy Z Flip 8, 512 ГБ: €1499

Источник уточняет, что окончательные цены ещё могут измениться перед официальной презентацией.

Также раскрыта предполагаемая стоимость новых часов Samsung:

Galaxy Watch Ultra 2 LTE: €749

Galaxy Watch 9, 40 мм: €409

Galaxy Watch 9, 44 мм: €459

Galaxy Z Fold 8 приписывают внутренний экран диагональю 7,6 дюйма с более квадратным соотношением сторон 4:3 и внешний дисплей на 5,5 дюйма. Толщина корпуса может составить около 4,5 мм в раскрытом виде и до 9,8 мм в сложенном, а масса составит примерно 201 грамм.

Обе версии Fold 8 должны получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Базовой модели приписывают двойную камеру с основным сенсором на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч. Galaxy Z Fold 8 Ultra может сохранить тройную камеру с главным модулем на 200 Мп и получить батарею на 5000 мА·ч.

Официальные характеристики и цены Samsung пока не подтвердила.